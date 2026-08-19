Арсенал приобретает звезду Астон Виллы Эзри Консу за 50 миллионов фунтов
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Арсенал заключает договор с Эзри Консой, оборонительным игроком Астон Виллы и английской национальной команды.
По данным, полученным от информатора Фабрицио Романо, команда из Лондона пришла к соглашению с клубом из Бирмингема о покупке 28-летнего футболиста.
Инсайдер утверждает, что стоимость трансфера составит 50 миллионов фунтов (около 58 миллионов евро), включая бонусы. С Консой "канониры" уже договорились об условиях долгосрочного контракта.
Предполагается, что в ближайшем будущем английский защитник пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с лондонским клубом.
В прошлом сезоне Конса принял участие в 48 играх за Астон Виллу в различных турнирах, забив два гола и сделав одну голевую передачу.
На чемпионате мира 2026 года он сыграл в восьми матчах за английскую сборную, забив один гол.
Ранее сообщалось, что Реал проявляет интерес к полузащитнику Арсенала.