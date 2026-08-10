Паркер готов вернуться на ринг: возможен бой с Чисорой

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Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера, обсудил будущее своего подопечного после отмены запрета на участие в боксерских поединках, вызванного положительным тестом на наркотики.



Браун, который представляет интересы боксера из Новой Зеландии, не исключает возможность поединка между Паркером и Дереком Чисорой. Он также высказал надежду на участие Паркера в предварительных поединках перед боем между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Слова Брауна приводит Seconds Out:

На мой взгляд, Джозеф - боец из топ-5 дивизиона. В этом весе он способен любому дать бой. Так что сейчас нам необходимо рассмотреть все варианты. Я разговаривал с Дэвидом Хиггинсом, который долгое время был его менеджером.

Я с нетерпением жду возвращения Джо в ринг. Думаю, он заряжен. Мне кажется, что Паркер продолжит готовиться в лагере вместе с Тайсоном Фьюри, потому что они подталкивают и подгоняют друг друга. Они много спаррингуют вместе.

Я разговаривал с Дереком Чисорой. На самом деле он мне позвонил и сказал, что услышал новость о Джо. Он говорит, что согласился бы на этот бой. Посмотрим. Я бы хотел видеть Паркера в андеркарде боя Фьюри - Джошуа. Это было бы здорово.