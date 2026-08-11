Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Мудрик вернулся совсем другим: у Челси удивлены переменами

Возвращение Мудрика: преображение и впечатляющее выступление в предсезонном туре Челси.
Мудрик вернулся совсем другим: у Челси удивлены переменами
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик вновь присоединился к Челси в предсезонном туре по Азии, впервые выйдя на поле за последние 21 месяц.

The Athletic сообщает, что возвращение Мудрика стало одним из самых трогательных моментов тура.

В Челси отмечают, что 25-летний футболист прошел значительные изменения, став более открытым, часто улыбающимся и активно общающимся с командой и персоналом.

Во время товарищеского матча против Ювентуса Мудрик вышел на поле после того, как Николас Джексон и Хаби Алонсо согласовали замену.

Стоит отметить, что ранее Мудрик помог Челси сыграть вничью в спарринге.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости