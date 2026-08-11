Мудрик вернулся совсем другим: у Челси удивлены переменами
Возвращение Мудрика: преображение и впечатляющее выступление в предсезонном туре Челси.
Михаил Мудрик вновь присоединился к Челси в предсезонном туре по Азии, впервые выйдя на поле за последние 21 месяц.
The Athletic сообщает, что возвращение Мудрика стало одним из самых трогательных моментов тура.
В Челси отмечают, что 25-летний футболист прошел значительные изменения, став более открытым, часто улыбающимся и активно общающимся с командой и персоналом.
Во время товарищеского матча против Ювентуса Мудрик вышел на поле после того, как Николас Джексон и Хаби Алонсо согласовали замену.
Стоит отметить, что ранее Мудрик помог Челси сыграть вничью в спарринге.
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