Манор Соломон переходит из Тоттенхэма в Вест Хэм: новый этап карьеры израильского футболиста

Вест Хэм подтвердил подписание контракта с Манором Соломоном, бывшим игроком Шахтера, на следующие три года.

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Бывший игрок Шахтера Манор Соломон теперь будет выступать за Вест Хэм, который в следующем сезоне будет бороться в Чемпионшипе.



Официальный веб-ресурс "молотобойцев" подтвердил заключение контракта с 27-летним игроком.



Израильский футболист Соломон подписал соглашение с новым клубом на три года, до июня 2029 года, с опцией продления на еще один сезон.



Хотя официально финансовые детали перехода не были раскрыты, СМИ утверждают, что Вест Хэм заплатил за игрока 5 миллионов фунтов (5,85 миллиона евро). Тоттенхэм также может получить дополнительные 2 миллиона фунтов (2,34 миллиона евро) в форме бонусов.



В Вест Хэме Соломон будет выступать под десятым номером.

West Ham United is delighted to announce the signing of Manor Solomon 🤝 — West Ham United (@WestHam) August 10, 2026

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В прошлом сезоне Соломон провел первую половину на правах аренды в Вильярреале, где он принял участие в 11 матчах, забил один гол и сделал четыре ассиста. В январе он был отдан в аренду в Фиорентину, где провел 19 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.Ранее сообщалось, что Вест Хэм проявляет интерес к нападающему Джейми Варди.