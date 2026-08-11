Свитолина доминирует на турнире WTA 1000, пробиваясь в полуфинал

Свитолина обыграла Александрову и вышла в полуфинал WTA 1000 в Торонто, где ее соперницей станет Ига Свентек.

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно прошла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто, обыграв Екатерину Александрову в четвертьфинальном матче. Александрова на данный момент не занимает определенного места в рейтинге.



Несмотря на проигрыш в первом сете, Свитолина сумела взять верх и не позволила Александровой забрать ни одного гейма во втором сете. В третьем сете украинка уверенно доминировала со счетом 5:1 и, несмотря на попытки Александровой вернуться в игру, завершила матч в свою пользу. Длительность матча составила 1 час 35 минут.



WTA 1000, Торонто, Канада

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) против Екатерины Александровой (нейтральная) 3:6, 6:0, 6:3.





Это был их пятый матч, и в четвертый раз Свитолина вышла победителем. Это будет ее третий полуфинал на турнире в Торонто и 16-й полуфинал на турнирах уровня WTA 1000.



В полуфинале Свитолина сыграет против Иги Свентек, занимающей восьмое место в мировом рейтинге. Матч намечен на 13 августа и начнется не ранее 01:00 по киевскому времени.



Ранее Свитолина показала отличную игру, обыграв Анисимову на турнире WTA 1000.