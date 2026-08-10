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Защитник Барселоны Рональд Араухо переходит в Ливерпуль на правах аренды

Араухо переходит в Ливерпуль на правах аренды до 2027 года, с возможностью выкупа за 55 миллионов евро.
Защитник Барселоны Рональд Араухо переходит в Ливерпуль на правах аренды
Рональд Араухо / Liverpool FC

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Рональд Араухо, защитник из Барселоны, перебирается в Ливерпуль.

Ливерпульский официальный веб-сайт подтвердил присоединение 27-летнего уругвайского игрока.

Араухо будет играть в английском клубе на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Хотя детали соглашения не были оглашены, сообщается, что договор между клубами предусматривает возможность выкупа игрока за 55 миллионов евро.

Араухо будет выступать за Ливерпуль под номером 33.



В предыдущем сезоне Араухо участвовал в 38 матчах за Барселону в различных турнирах и забил четыре гола.

Ранее было объявлено о продлении контракта Ливерпулем с важным полузащитником.

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