Защитник Барселоны Рональд Араухо переходит в Ливерпуль на правах аренды

Араухо переходит в Ливерпуль на правах аренды до 2027 года, с возможностью выкупа за 55 миллионов евро.

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Рональд Араухо, защитник из Барселоны, перебирается в Ливерпуль.



Ливерпульский официальный веб-сайт подтвердил присоединение 27-летнего уругвайского игрока.



Араухо будет играть в английском клубе на правах аренды до конца сезона-2026/27.



Хотя детали соглашения не были оглашены, сообщается, что договор между клубами предусматривает возможность выкупа игрока за 55 миллионов евро.



Араухо будет выступать за Ливерпуль под номером 33.





We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance 🙌🔴 pic.twitter.com/RGfTzawvqR — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

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