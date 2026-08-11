Переход в Ливерпуль - идеальный шаг для моей карьеры, говорит Араухо, воодушевленный своим решением.

Уругвайский защитник Рональд Араухо, недавно перешедший в Ливерпуль из Барселоны, выразил свое воодушевление от этого перехода.



Араухо считает свой переход в английский клуб идеальным шагом в своей профессиональной карьере и выразил свое удовлетворение от этого решения.



Он отметил, что после того, как Ливерпуль проявил к нему интерес, переговоры о его переходе прошли быстро и гладко, сообщает официальный сайт клуба.



Араухо также выразил свое нетерпение начать играть за новую команду и познакомиться с новыми партнерами по команде.



Также стоит отметить, что в Челси были удивлены изменениями в игре Мудрика после товарищеских матчей.