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Араухо: Переход в Ливерпуль - идеальный шаг в моей карьере

Переход в Ливерпуль - идеальный шаг для моей карьеры, говорит Араухо, воодушевленный своим решением.
Араухо: Переход в Ливерпуль - идеальный шаг в моей карьере
Рональд Араухо / Getty Images

Уругвайский защитник Рональд Араухо, недавно перешедший в Ливерпуль из Барселоны, выразил свое воодушевление от этого перехода.

Араухо считает свой переход в английский клуб идеальным шагом в своей профессиональной карьере и выразил свое удовлетворение от этого решения.

Он отметил, что после того, как Ливерпуль проявил к нему интерес, переговоры о его переходе прошли быстро и гладко, сообщает официальный сайт клуба.

Араухо также выразил свое нетерпение начать играть за новую команду и познакомиться с новыми партнерами по команде.

Также стоит отметить, что в Челси были удивлены изменениями в игре Мудрика после товарищеских матчей.

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