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Реал Мадрид готовит 90-миллионный трансфер за звезду Арсенала Субименди

Реал Мадрид возобновляет интерес к Мартину Субименди после неудачной попытки приобрести Родри из Манчестер Сити.
Реал Мадрид готовит 90-миллионный трансфер за звезду Арсенала Субименди
Мартин Субименди / Getty Images

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Реал Мадрид рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником Арсенала Мартином Субименди.

Мадридский клуб ранее уже проявлял интерес к этому футболисту, когда тот выступал за Реал Сосьедад в Испании. Интерес к Субименди возобновился после неудачной попытки приобрести полузащитника Манчестер Сити, Родри, который в конечном итоге присоединился к Барселоне.

Однако трансферная стоимость 27-летнего испанского игрока может стать преградой для Реала, поскольку, согласно данным из Mundo Deportivo, Арсенал не согласен продать своего игрока за сумму менее 90 миллионов евро.

Напомним, что Субименди перешел в Арсенал из Реал Сосьедада прошлым летом, заключив пятилетнее соглашение.

В прошлом сезоне он сыграл 57 матчей за Арсенал в различных турнирах, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.

Ранее стало известно, что нападающий Эндрик планирует покинуть Реал Мадрид.

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