Реал Мадрид готовит 90-миллионный трансфер за звезду Арсенала Субименди
Читайте также: Винисиус Жуниор продлил контракт с Реалом до 2032 года
Реал Мадрид рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником Арсенала Мартином Субименди.
Мадридский клуб ранее уже проявлял интерес к этому футболисту, когда тот выступал за Реал Сосьедад в Испании. Интерес к Субименди возобновился после неудачной попытки приобрести полузащитника Манчестер Сити, Родри, который в конечном итоге присоединился к Барселоне.
Однако трансферная стоимость 27-летнего испанского игрока может стать преградой для Реала, поскольку, согласно данным из Mundo Deportivo, Арсенал не согласен продать своего игрока за сумму менее 90 миллионов евро.
Напомним, что Субименди перешел в Арсенал из Реал Сосьедада прошлым летом, заключив пятилетнее соглашение.
В прошлом сезоне он сыграл 57 матчей за Арсенал в различных турнирах, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.
Ранее стало известно, что нападающий Эндрик планирует покинуть Реал Мадрид.