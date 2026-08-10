Реал Мадрид готовит 90-миллионный трансфер за звезду Арсенала Субименди

Реал Мадрид возобновляет интерес к Мартину Субименди после неудачной попытки приобрести Родри из Манчестер Сити.

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Реал Мадрид рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником Арсенала Мартином Субименди.



Мадридский клуб ранее уже проявлял интерес к этому футболисту, когда тот выступал за Реал Сосьедад в Испании. Интерес к Субименди возобновился после неудачной попытки приобрести полузащитника Манчестер Сити, Родри, который в конечном итоге присоединился к Барселоне.



Однако трансферная стоимость 27-летнего испанского игрока может стать преградой для Реала, поскольку, согласно данным из Mundo Deportivo, Арсенал не согласен продать своего игрока за сумму менее 90 миллионов евро.



Напомним, что Субименди перешел в Арсенал из Реал Сосьедада прошлым летом, заключив пятилетнее соглашение.



В прошлом сезоне он сыграл 57 матчей за Арсенал в различных турнирах, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.



Ранее стало известно, что нападающий Эндрик планирует покинуть Реал Мадрид.