ПСЖ на грани подписания контракта с Ферраном Торресом из Барселоны

ПСЖ предложил 50 миллионов евро за Торреса, переговоры на завершающем этапе.

Футбольный клуб Сен-Жермен из Парижа близок к заключению сделки с нападающим Барселоны Ферраном Торресом.



Предложение парижан каталонскому клубу за Торреса составило 50 миллионов евро, включая бонусы.



Сейчас переговоры находятся на завершающем этапе. В ПСЖ уверены, что предложенная сумма является разумной, учитывая, что контракт Торреса с Барселоной заканчивается через год.

🚨🔴🔵 Ferran Torres move to Paris Saint-Germain, seen as imminent and matter of short time by all parties involved.



Talks will continue today between PSG and Barça to fix details and proceed. Ferran has no doubts: PSG. 🔜



🎥➕ https://t.co/b54skcWIP9 pic.twitter.com/UxPDBxhBdE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

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