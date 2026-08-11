ПСЖ на грани подписания контракта с Ферраном Торресом из Барселоны
ПСЖ предложил 50 миллионов евро за Торреса, переговоры на завершающем этапе.
Футбольный клуб Сен-Жермен из Парижа близок к заключению сделки с нападающим Барселоны Ферраном Торресом.
Предложение парижан каталонскому клубу за Торреса составило 50 миллионов евро, включая бонусы.
Сейчас переговоры находятся на завершающем этапе. В ПСЖ уверены, что предложенная сумма является разумной, учитывая, что контракт Торреса с Барселоной заканчивается через год.
🚨🔴🔵 Ferran Torres move to Paris Saint-Germain, seen as imminent and matter of short time by all parties involved.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026
Talks will continue today between PSG and Barça to fix details and proceed. Ferran has no doubts: PSG. 🔜
🎥➕ https://t.co/b54skcWIP9 pic.twitter.com/UxPDBxhBdE
Так, если бы контракт 26-летнего форварда был бы на более длительный срок, его стоимость могла бы составить 70-80 миллионов евро, считают в ПСЖ.
Стоит отметить, что Барселона ранее определила свою цену за Торреса, которую в ПСЖ считают адекватной его игровым качествам.
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