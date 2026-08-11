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ПСЖ на грани подписания контракта с Ферраном Торресом из Барселоны

ПСЖ предложил 50 миллионов евро за Торреса, переговоры на завершающем этапе.
ПСЖ на грани подписания контракта с Ферраном Торресом из Барселоны
Ферран Торрес / Getty Images

Футбольный клуб Сен-Жермен из Парижа близок к заключению сделки с нападающим Барселоны Ферраном Торресом.

Предложение парижан каталонскому клубу за Торреса составило 50 миллионов евро, включая бонусы.

Сейчас переговоры находятся на завершающем этапе. В ПСЖ уверены, что предложенная сумма является разумной, учитывая, что контракт Торреса с Барселоной заканчивается через год.



Так, если бы контракт 26-летнего форварда был бы на более длительный срок, его стоимость могла бы составить 70-80 миллионов евро, считают в ПСЖ.

Стоит отметить, что Барселона ранее определила свою цену за Торреса, которую в ПСЖ считают адекватной его игровым качествам.

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