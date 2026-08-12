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Трубин превосходит Соареша: аналитик Бенфики раскрывает причины замены вратарей

Трубин превосходит Соареша, но нуждается в отдыхе для восстановления уверенности, утверждает Монтейро.
Трубин превосходит Соареша: аналитик Бенфики раскрывает причины замены вратарей
Анатолий Трубин / Getty Images

Португальский аналитик Гонсало Монтейро предполагает, что замена Анатолия Трубина на Самуэля Соареша в основном составе Бенфики была обусловлена психологическим состоянием Трубина, а не разницей в их игровых способностях.

Монтейро уверен, что в общем Трубин превосходит Соареша, особенно в ситуациях один на один. Он также отметил, что короткий период отдыха может помочь украинскому голкиперу восстановить свою уверенность.

Аналитик подчеркнул, что у обоих вратарей есть проблемы с игрой на выходах при подаче мяча. Напомним, что 13 августа Бенфика сыграет с Хартсом в квалификационном матче Лиги Европы.

Также Слот раскрыл основную причину, по которой он отказался от участия в национальной команде Нидерландов.

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