Трубин превосходит Соареша: аналитик Бенфики раскрывает причины замены вратарей

Трубин превосходит Соареша, но нуждается в отдыхе для восстановления уверенности, утверждает Монтейро.

Португальский аналитик Гонсало Монтейро предполагает, что замена Анатолия Трубина на Самуэля Соареша в основном составе Бенфики была обусловлена психологическим состоянием Трубина, а не разницей в их игровых способностях.



Монтейро уверен, что в общем Трубин превосходит Соареша, особенно в ситуациях один на один. Он также отметил, что короткий период отдыха может помочь украинскому голкиперу восстановить свою уверенность.



Аналитик подчеркнул, что у обоих вратарей есть проблемы с игрой на выходах при подаче мяча. Напомним, что 13 августа Бенфика сыграет с Хартсом в квалификационном матче Лиги Европы.



Также Слот раскрыл основную причину, по которой он отказался от участия в национальной команде Нидерландов.