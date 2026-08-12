Травма и сомнения: Алькарас борется за возвращение в теннис после реабилитации

Алькарас пропустил турнир в Цинциннати из-за восстановления после травмы.

Глава медицинского комитета Итальянской федерации тенниса Джанни Даниеле дал оценку текущему состоянию Карлоса Алькараса, который сейчас проходит стадию реабилитации после травмы запястья.



Стоит отметить, что недавно стало известно о том, что Алькарас принял решение не участвовать в турнире Masters 1000 в Цинциннати, который проходил с 11 по 23 августа 2026 года.



Даниеле указал на то, что длительный период восстановления и невозможность вернуться к прежней форме могли повлиять на психологическое состояние спортсмена.



Специалист считает, что у Алькараса могли появиться сомнения в своих способностях, но подчеркнул, что на теннисном корте не хватает именно таких талантливых игроков.



Тем временем, Свитолина одолела Александрову и пробилась в полуфинал Торонто, где ее соперницей станет Швентек.