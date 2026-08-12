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Травма и сомнения: Алькарас борется за возвращение в теннис после реабилитации

Алькарас пропустил турнир в Цинциннати из-за восстановления после травмы.
Травма и сомнения: Алькарас борется за возвращение в теннис после реабилитации
Карлос Алькарас / Getty Images

Глава медицинского комитета Итальянской федерации тенниса Джанни Даниеле дал оценку текущему состоянию Карлоса Алькараса, который сейчас проходит стадию реабилитации после травмы запястья.

Стоит отметить, что недавно стало известно о том, что Алькарас принял решение не участвовать в турнире Masters 1000 в Цинциннати, который проходил с 11 по 23 августа 2026 года.

Даниеле указал на то, что длительный период восстановления и невозможность вернуться к прежней форме могли повлиять на психологическое состояние спортсмена.

Специалист считает, что у Алькараса могли появиться сомнения в своих способностях, но подчеркнул, что на теннисном корте не хватает именно таких талантливых игроков.

Тем временем, Свитолина одолела Александрову и пробилась в полуфинал Торонто, где ее соперницей станет Швентек.

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