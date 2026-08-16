Аль-Хиляль близок к подписанию контракта с Педро Нету
Аль-Хиляль готовится к переговорам с Челси о трансфере Педру Нету.
Саудовский футбольный клуб Аль-Хиляль достиг договорённости с Педру Нету относительно условий персонального контракта.
Следующий этап для Аль-Хиляль - это решение вопросов трансфера с Челси. Лондонская команда готова отпустить 26-летнего игрока из Португалии за примерно 60 миллионов евро.
Согласно информации Саши Тавольери, Аль-Хиляль положительно смотрит на возможность успешного завершения сделки.
Нету стал частью Челси, перейдя из Вулверхэмптона в летний период 2024 года за сумму, равную 60 миллионам евро. В прошлом сезоне португальский футболист забил 5 голов и сделал 6 голевых передач в 34 матчах Английской Премьер-лиги.
Также стоит упомянуть, что Барселона близка к завершению переговоров по Родри.
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