Гвоздик: Расторгнут контракт с Zuffa Boxing после поражения

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил о завершении сотрудничества с Zuffa Boxing.



Украинский боксер Гвоздик раскрыл, что его договор был расторгнут после поражения от Радивое Калайджича в его дебютном бою под этим брендом.

В интервью для vRINGe Гвоздик рассказал:

Разорвали контракт в феврале после поражения. То есть у каждого промоутера есть такая опция, что если боксер проигрывает, то они имеют право разорвать контракт. Именно это они и сделали. После боя говорили, что всем все понравилось. Что все круто. Я отдохнул. Начал готовиться, как и планировали - где-то на май. И где-то в апреле мне сказали, что пришел e-mail с письмом о расторжении контракта.

Я выигрывал. Я видел по его глазам, что он уже искал угол, чтобы капитулировать. В такие моменты иногда начинаешь пренебрегать защитой. А полутяжелый вес - это тот дивизион, в котором люди бьют сильно. Хотел завершить бой. Казалось, что досрочная победа где-то совсем близко. Оказалось, что это не так.