Бой Фьюри против Джошуа: Великобритания или США?

Джошуа может отказаться от боя с Фьюри из-за споров о компенсации за перемещение поединка в США.

Планируемый на ноябрь в Нью-Йорке поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может быть под вопросом.



Команда Джошуа требует дополнительной компенсации за перемещение боя из Великобритании в США и предостерегает о возможности отказа от участия. Впрочем, первая пресс-конференция боксеров все же запланирована на конец августа.



Организатор события Дана Уайт признался, что не уверен в успешном исходе переговоров. Он отметил, что организаторы уже достигли соглашения с телеканалами и местом проведения, но теперь решение зависит от боксеров и их команд, сообщает Bloody Elbow.



Уайт также подчеркнул, что Фьюри и Джошуа должны были встретиться на ринге уже давно. Сейчас обе стороны стремятся к реализации этого долгожданного боя, но время для урегулирования всех вопросов подходит к концу.



Между тем, Хргович раскрыл свою тактику для предстоящего боя с Итаумой.