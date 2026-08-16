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Бой Фьюри против Джошуа: Великобритания или США?

Джошуа может отказаться от боя с Фьюри из-за споров о компенсации за перемещение поединка в США.
Бой Фьюри против Джошуа: Великобритания или США?
Дана Уайт / Getty Images

Планируемый на ноябрь в Нью-Йорке поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может быть под вопросом.

Команда Джошуа требует дополнительной компенсации за перемещение боя из Великобритании в США и предостерегает о возможности отказа от участия. Впрочем, первая пресс-конференция боксеров все же запланирована на конец августа.

Организатор события Дана Уайт признался, что не уверен в успешном исходе переговоров. Он отметил, что организаторы уже достигли соглашения с телеканалами и местом проведения, но теперь решение зависит от боксеров и их команд, сообщает Bloody Elbow.

Уайт также подчеркнул, что Фьюри и Джошуа должны были встретиться на ринге уже давно. Сейчас обе стороны стремятся к реализации этого долгожданного боя, но время для урегулирования всех вопросов подходит к концу.

Между тем, Хргович раскрыл свою тактику для предстоящего боя с Итаумой.

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