Бой Фьюри против Джошуа: Великобритания или США?
Планируемый на ноябрь в Нью-Йорке поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может быть под вопросом.
Команда Джошуа требует дополнительной компенсации за перемещение боя из Великобритании в США и предостерегает о возможности отказа от участия. Впрочем, первая пресс-конференция боксеров все же запланирована на конец августа.
Организатор события Дана Уайт признался, что не уверен в успешном исходе переговоров. Он отметил, что организаторы уже достигли соглашения с телеканалами и местом проведения, но теперь решение зависит от боксеров и их команд, сообщает Bloody Elbow.
Уайт также подчеркнул, что Фьюри и Джошуа должны были встретиться на ринге уже давно. Сейчас обе стороны стремятся к реализации этого долгожданного боя, но время для урегулирования всех вопросов подходит к концу.
Между тем, Хргович раскрыл свою тактику для предстоящего боя с Итаумой.