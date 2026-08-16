Полісся - Зоря : на що ставити?

Разом із BETKING, ліцензованим беттінг-партнером проєкту, пропонуємо розглянути варіанти ставок на матч чемпіонату України.

У рамках третього туру УПЛ Полісся на власному полі зіграє проти Зорі.

Житомиряни, на даний момент, не втрачали очок на внутрішній арені, а от Зоря здобула перемогу над Колосом, і поступилась Кривбасу.

Полісся - Зоря

17 серпня | 18:00 | Центральний Стадіон, Житомир

На сайті BETKING на перемогу Полісся дають коефіцієнт 1,61, тоді як тріумф Зорі оцінюється коефіцієнтом 5,66, нічия ж оцінюється в 3,80.

У 9 з 10 останніх домашніх матчів Полісся забивались голи в першому таймі, ймовірність того, що в цьому матчі буде забито бодай 1 гол в першому таймі оцінюється в коефіцієнт 1.36.

Полісся виграли обидва тайми в 4 з останніх 6 домашніх матчів. Можна поставити на тріумф “вовків” в обох таймах з коефіцієнтом 4.00.

Зоря Луганськ виграла з рахунком 2:1 три останніх виїзних матча, коефіцієнт на перемогу Зорі з таким рахунком в цьому матчі у лінії BETKING – 18.00.

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