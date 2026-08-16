Динамо обеспечивает победу над Колосом в третьем туре чемпионата Украины

Динамо одерживает победу над Колосом в напряженном матче, благодаря решающему голу Бражко на 73-й минуте.

В воскресенье, 16 августа, на домашнем стадионе футбольного клуба Динамо состоялся матч против команды Колос.



Матвей Пономаренко забил первый гол в матче спустя 20 минут, продолжая свою голевую серию. Однако, Демченко быстро сравнял счет.



Во втором тайме, несмотря на доминирование Динамо, Колос успешно отстаивал свои ворота. Однако, на 73-й минуте Динамо все же добилось победы благодаря голу Бражко, который стал решающим в этом матче и принес киевлянам три очка.



Статистика матча Динамо - Колос 3-го тура чемпионата Украины

Динамо - Колос 2:1

Голы: Пономаренко, 19, Бражко, 73 - Демченко, 21

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 14 - 5

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 3 - 1

Фолы: 16 - 9

Динамо: Суркис - Тимчик (Сыч, 33), Беловар, Михавко, Дубинчак (Малиш, 80) - Бражко, Рубчинский (Лонвейк, 80) - Герреро, Шапаренко (Буяльский, 67), Кабаев (Ярмоленко, 67) - Пономаренко.

Колос: Пахолюк - Понедельник, Хрипчук, Гончаренко, Цуриков - Демченко, Теллес (Денисенко, 80), Ррапай (Ндукве, 64) - Кане (Гусол, 77), Климчук (Тахири, 64), Салабай (Касалла, 77).

Напомним, что Арсенал обыграл Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии, забив три гола без ответа.