Барселона и Манчестер Сити договорились о трансфере Родри за 76 миллионов евро

Барселона и Манчестер Сити согласовали трансфер Родри за 76 миллионов евро, согласно информации от Фабрицио Романо.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Барселона и Манчестер Сити достигли соглашения о переходе Родри.



По информации от Романо, общая сумма трансфера оценивается в районе 76 миллионов евро.



Барселона планирует выплатить 60 миллионов евро напрямую, а остальная сумма будет выплачена в виде легко выполнимых бонусов.



Следующим шагом для Барселоны будет заключение контракта с Родри, но, как ожидается, это не станет проблемой.



Похоже, Родри хочет перебраться в Барселону, которая предлагает ему четырехлетний контракт.



Ранее сообщалось, что в Барселону также прибудет еще один опытный футболист.