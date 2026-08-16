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Барселона и Манчестер Сити договорились о трансфере Родри за 76 миллионов евро

Барселона и Манчестер Сити согласовали трансфер Родри за 76 миллионов евро, согласно информации от Фабрицио Романо.
Барселона и Манчестер Сити договорились о трансфере Родри за 76 миллионов евро
Родри / Getty Images

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Барселона и Манчестер Сити достигли соглашения о переходе Родри.

По информации от Романо, общая сумма трансфера оценивается в районе 76 миллионов евро.

Барселона планирует выплатить 60 миллионов евро напрямую, а остальная сумма будет выплачена в виде легко выполнимых бонусов.

Следующим шагом для Барселоны будет заключение контракта с Родри, но, как ожидается, это не станет проблемой.

Похоже, Родри хочет перебраться в Барселону, которая предлагает ему четырехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что в Барселону также прибудет еще один опытный футболист.

 

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