Шахтер одерживает победу над Харьковом: быстрый гол и упорная борьба
В воскресенье, 16 августа, Шахтер в качестве гостя принимал участие в игре в Харькове, которая условно считалась домашней.
"Горняки" быстро открыли счет, забив гол в первую минуту матча благодаря сильному удару Невертона.
В течение оставшегося времени первого тайма команды вели равную, хотя и не всегда аккуратную игру, создав несколько моментов каждая.
С началом второго тайма Харькову удалось забить, но гол Крупского был аннулирован из-за офсайда. Хозяева создали еще несколько опасных моментов до конца тайма, но не смогли изменить исход матча.
Статистика матча Харьков - Шахтер 3-го тура чемпионата Украины
Харьков - Шахтер 0:1
Гол: Невертон, 1
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 6 - 3
Фолы: 7 - 3
Харьков: Ермаков - Мартынюк (Рашица, 70), Шабанов, Павлюк, Крупский — Смоляков, Яцик, Калюжный (Профини, 85), Гаджиев (Забергджа, 80) – Итодо (Кастильо, 80), Парако (Когут, 85)
Шахтер: Ризник - Педро Энрике (Азаров, 81), Матвиенко, Бондарь, Тобиас – Изаки (Мендоса, 65), Назарина, Очеретько – Невертон (Феррейра, 81), Кауан Элиас (Мейреллиш, 71), Алиссон (Бондаренко, 71)
Напомним, что Болонья может изменить тактику в пользу Довбика, увеличивая количество навесов и снижая необходимость его участия в комбинационной игре.