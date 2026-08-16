Шахтер одерживает победу над Харьковом: быстрый гол и упорная борьба

Шахтер одерживает победу над Харьковом в рамках 3-го тура чемпионата Украины, забив единственный гол в первую минуту матча.

В воскресенье, 16 августа, Шахтер в качестве гостя принимал участие в игре в Харькове, которая условно считалась домашней.



"Горняки" быстро открыли счет, забив гол в первую минуту матча благодаря сильному удару Невертона.



В течение оставшегося времени первого тайма команды вели равную, хотя и не всегда аккуратную игру, создав несколько моментов каждая.



С началом второго тайма Харькову удалось забить, но гол Крупского был аннулирован из-за офсайда. Хозяева создали еще несколько опасных моментов до конца тайма, но не смогли изменить исход матча.



Статистика матча Харьков - Шахтер 3-го тура чемпионата Украины

Харьков - Шахтер 0:1

Гол: Невертон, 1

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 14 - 6

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 6 - 3

Фолы: 7 - 3

Харьков: Ермаков - Мартынюк (Рашица, 70), Шабанов, Павлюк, Крупский — Смоляков, Яцик, Калюжный (Профини, 85), Гаджиев (Забергджа, 80) – Итодо (Кастильо, 80), Парако (Когут, 85)

Шахтер: Ризник - Педро Энрике (Азаров, 81), Матвиенко, Бондарь, Тобиас – Изаки (Мендоса, 65), Назарина, Очеретько – Невертон (Феррейра, 81), Кауан Элиас (Мейреллиш, 71), Алиссон (Бондаренко, 71)

Напомним, что Болонья может изменить тактику в пользу Довбика, увеличивая количество навесов и снижая необходимость его участия в комбинационной игре.