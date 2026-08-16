Арсенал завоевывает Суперкубок Англии, обыграв Манчестер Сити

Арсенал обыграл Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии, забив три гола без ответа.

В воскресенье, 16 августа, прошел матч между Арсеналом и Манчестер Сити за Суперкубок Англии.



Арсенал, под управлением Артеты, забил первый гол всего через 20 секунд после начала игры благодаря точному удару Калафьори во время первой атаки.



После борьбы за владение мячом, Цолис сделал успешный пас Хавертцу, который увеличил преимущество Арсенала. Холанд мог забить еще один гол до конца первого тайма, но его удар был отбит Райей.



С началом второго тайма, греческий новичок снова помог команде, сделав ассист Эдегору, который забил гол. После этого "канониры" перешли в оборону и успешно отбивали атаки соперника до конца матча, завоевав тем самым трофей.



Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити

Арсенал - Манчестер Сити 3:0

Голы: Калафьори, 1, Хавертц, 28, Эдегор, 48

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 9 - 12

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 2 - 4

Фолы: 12 - 11

Напомним, что Арсенал ведет в матче за Суперкубок, благодаря рекордному голу Калафьори, забитому всего через 23 секунды после начала игры.