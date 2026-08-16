Снигур уступает Киз в битве трех сетов на турнире WTA в Цинциннати
Снигур не смогла удержать преимущество в матче против Киз, уступив в решающем третьем сете.
Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела преодолеть второй раунд турнира в Цинциннати, уступив американке Мэдисон Киз.
В начале игры Киз доминировала, но Снигур удалось перехватить инициативу и вырваться вперед.
Однако во втором сете украинка не смогла удержать свое преимущество, и матч перешел в решающий третий сет. Здесь, несмотря на сопротивление Снигур, Киз уверенно воспользовалась своим преимуществом.
WTA 1000 Цинциннати. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) - Мэдисон Киз (США, 20) (6:4, 3:6, 4:6)
Напомним, что Калинина уступает Наварро и завершает борьбу в Цинциннати.
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