Снигур уступает Киз в битве трех сетов на турнире WTA в Цинциннати

Снигур не смогла удержать преимущество в матче против Киз, уступив в решающем третьем сете.

Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела преодолеть второй раунд турнира в Цинциннати, уступив американке Мэдисон Киз.



В начале игры Киз доминировала, но Снигур удалось перехватить инициативу и вырваться вперед.



Однако во втором сете украинка не смогла удержать свое преимущество, и матч перешел в решающий третий сет. Здесь, несмотря на сопротивление Снигур, Киз уверенно воспользовалась своим преимуществом.



WTA 1000 Цинциннати. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Мэдисон Киз (США, 20) (6:4, 3:6, 4:6)

Напомним, что Калинина уступает Наварро и завершает борьбу в Цинциннати.