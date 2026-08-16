Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Снигур уступает Киз в битве трех сетов на турнире WTA в Цинциннати

Снигур не смогла удержать преимущество в матче против Киз, уступив в решающем третьем сете.
Снигур уступает Киз в битве трех сетов на турнире WTA в Цинциннати
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела преодолеть второй раунд турнира в Цинциннати, уступив американке Мэдисон Киз.

В начале игры Киз доминировала, но Снигур удалось перехватить инициативу и вырваться вперед.

Однако во втором сете украинка не смогла удержать свое преимущество, и матч перешел в решающий третий сет. Здесь, несмотря на сопротивление Снигур, Киз уверенно воспользовалась своим преимуществом.

WTA 1000 Цинциннати. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Мэдисон Киз (США, 20) (6:4, 3:6, 4:6)

Напомним, что Калинина уступает Наварро и завершает борьбу в Цинциннати.

 

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости