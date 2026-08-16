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Калинина уступает Наварро и завершает борьбу в Цинциннати

Калинина завершает участие в турнире WTA 1000 после поражения от Наварро во втором раунде.
Калинина уступает Наварро и завершает борьбу в Цинциннати
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прекратила свое выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати, проиграв во втором раунде американке Эмме Наварро.

Матч продолжался более двух часов, в течение которых Калинина дважды совершила подачу навылет, пять раз совершила двойные ошибки и трижды выиграла брейк-пойнты. Наварро отметилась 14 эйсами и четырьмя брейками.

WTA 1000, Цинциннати. Второй раунд

Ангелина Калинина (Украина) – Эмма Наварро (США) 6:3, 4:6, 2:6

Это был второй матч между теннисистками, и оба раза американка оказалась сильнее. Тем не менее, Калинина начала турнир с уверенной победой над чешкой Дарьей Видмановой.

В следующем раунде Наварро сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой, в то время как Калинина завершает свое участие в Цинциннати после второго раунда.

Тем временем, Олейникова одержала убедительную победу над американкой в Цинциннати и продолжает борьбу на турнире в США.

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