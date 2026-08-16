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Боруссия привлекает звезду ПСВ: Верман готовится к переходу за 21 миллион евро

Боруссия приобретает Джои Вермана за 21 миллион евро, контракт рассчитан на пять лет.
Боруссия привлекает звезду ПСВ: Верман готовится к переходу за 21 миллион евро
Джои Верман / Getty Images

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтверждает, что Джои Верман переходит в футбольный клуб Боруссия.

Клуб ПСВ согласился продать 27-летнего полузащитника за сумму в 21 миллион евро. Ожидается, что Верман заключит контракт на срок пяти лет.

В предыдущем сезоне Верман принял участие в 41 матче, забив 8 мячей и совершив 15 результативных передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом в Эредивизии.

В настоящий момент обе стороны занимаются подготовкой всех необходимых документов для оформления перехода, который, как предполагается, будет завершен в ближайшее время.

Кроме того, напомним, что футбольная звезда Челси может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

 

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