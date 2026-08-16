Боруссия привлекает звезду ПСВ: Верман готовится к переходу за 21 миллион евро
Боруссия приобретает Джои Вермана за 21 миллион евро, контракт рассчитан на пять лет.
Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтверждает, что Джои Верман переходит в футбольный клуб Боруссия.
Клуб ПСВ согласился продать 27-летнего полузащитника за сумму в 21 миллион евро. Ожидается, что Верман заключит контракт на срок пяти лет.
В предыдущем сезоне Верман принял участие в 41 матче, забив 8 мячей и совершив 15 результативных передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом в Эредивизии.
В настоящий момент обе стороны занимаются подготовкой всех необходимых документов для оформления перехода, который, как предполагается, будет завершен в ближайшее время.
Кроме того, напомним, что футбольная звезда Челси может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.
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