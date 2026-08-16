Жоау Канселу знову стане гравцем Барселони

Барселона преодолевает препятствия и возвращает в свой состав португальского футболиста Жоау Канселу, расторгнув его контракт с Аль-Хиляль.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что Жоау Канселу возвращается в состав футбольного клуба Барселона.



Стоит напомнить, что этот португальский игрок уже имел опыт игры за каталонский клуб во второй половине прошлого сезона, а в июле подписал новый контракт с командой.



Однако, главной преградой на пути его полноценного перехода стал действующий контракт с клубом Аль-Хиляль. Несмотря на это, договор был успешно расторгнут.



Саудовский клуб согласился на прекращение сотрудничества и без всяких препятствий отпустил футболиста в Испанию.



Также было отмечено ранее, что Барселона планирует трансфер Родри.