Жоау Канселу знову стане гравцем Барселони
Барселона преодолевает препятствия и возвращает в свой состав португальского футболиста Жоау Канселу, расторгнув его контракт с Аль-Хиляль.
Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что Жоау Канселу возвращается в состав футбольного клуба Барселона.
Стоит напомнить, что этот португальский игрок уже имел опыт игры за каталонский клуб во второй половине прошлого сезона, а в июле подписал новый контракт с командой.
Однако, главной преградой на пути его полноценного перехода стал действующий контракт с клубом Аль-Хиляль. Несмотря на это, договор был успешно расторгнут.
Саудовский клуб согласился на прекращение сотрудничества и без всяких препятствий отпустил футболиста в Испанию.
Также было отмечено ранее, что Барселона планирует трансфер Родри.
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