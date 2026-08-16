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Риккардо Калафьори устанавливает рекорд Суперкубка: быстрейший гол в истории за 23 секунды

Арсенал ведет в матче за Суперкубок, благодаря рекордному голу Калафьори, забитому всего через 23 секунды после начала игры.
Риккардо Калафьори устанавливает рекорд Суперкубка: быстрейший гол в истории за 23 секунды
Риккардо Калафьори / Getty Images

Риккардо Калафьори, защитник команды Арсенал, установил новый рекорд, забив гол всего через 23 секунды после начала матча за Суперкубок против Манчестер Сити. Это стало самым быстрым голом в 58-летней истории данного трофея.

В 1968 году Бобби Оуэн, форвард Манчестер Сити, также забил гол в первую минуту игры против Вест Бромвича. Однако, точное время его гола до сих пор не установлено, что делает гол Калафьори рекордным.

На момент публикации этой новости, Арсенал ведет со счетом 3:0.

Напомним, что Ливерпуль готов выложить 125 млн евро за Барколя, рассматривая его как замену Салаху.

 

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