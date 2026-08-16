Риккардо Калафьори устанавливает рекорд Суперкубка: быстрейший гол в истории за 23 секунды

Арсенал ведет в матче за Суперкубок, благодаря рекордному голу Калафьори, забитому всего через 23 секунды после начала игры.

Риккардо Калафьори, защитник команды Арсенал, установил новый рекорд, забив гол всего через 23 секунды после начала матча за Суперкубок против Манчестер Сити. Это стало самым быстрым голом в 58-летней истории данного трофея.



В 1968 году Бобби Оуэн, форвард Манчестер Сити, также забил гол в первую минуту игры против Вест Бромвича. Однако, точное время его гола до сих пор не установлено, что делает гол Калафьори рекордным.



На момент публикации этой новости, Арсенал ведет со счетом 3:0.

Напомним, что Ливерпуль готов выложить 125 млн евро за Барколя, рассматривая его как замену Салаху.