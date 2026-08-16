Арсенал готов отпустить Нванери

Арсенал рассматривает возможность перехода Нванери в Галатасарай, если игрок не получит достаточно игрового времени.

Главный тренер Арсенала Микель Артета подтвердил, что Итан Нванери может покинуть клуб в летнее трансферное окно, если ему не обеспечат достаточное игровое время, сообщает Talksport.



Артета хотел бы сохранить в команде 19-летнего английского полузащитника, но подчеркнул, что приоритетом должно быть регулярное участие в матчах. Если Нванери не получит достаточно игрового времени в составе Арсенала, клуб готов рассмотреть варианты его перехода.



После аренды в Марселе Нванери вернулся в Лондон и принял участие во всех предсезонных матчах Арсенала. В составе французского клуба он провел 11 игр, забил два гола и сделал одну голевую передачу.



По информации источника, Арсенал уже обсуждал вопрос о возможном переходе Нванери в Галатасарай и готов рассмотреть другие предложения по игроку.



Стоит отметить, что звездный полузащитник готов расторгнуть свой контракт с командой для перехода в Барселону.