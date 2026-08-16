Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Арсенал готов отпустить Нванери

Арсенал рассматривает возможность перехода Нванери в Галатасарай, если игрок не получит достаточно игрового времени.
Арсенал готов отпустить Нванери
Итан Нванери / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета подтвердил, что Итан Нванери может покинуть клуб в летнее трансферное окно, если ему не обеспечат достаточное игровое время, сообщает Talksport.

Артета хотел бы сохранить в команде 19-летнего английского полузащитника, но подчеркнул, что приоритетом должно быть регулярное участие в матчах. Если Нванери не получит достаточно игрового времени в составе Арсенала, клуб готов рассмотреть варианты его перехода.

После аренды в Марселе Нванери вернулся в Лондон и принял участие во всех предсезонных матчах Арсенала. В составе французского клуба он провел 11 игр, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

По информации источника, Арсенал уже обсуждал вопрос о возможном переходе Нванери в Галатасарай и готов рассмотреть другие предложения по игроку.

Стоит отметить, что звездный полузащитник готов расторгнуть свой контракт с командой для перехода в Барселону.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости