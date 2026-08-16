Ливерпуль готов выложить 125 млн евро за Барколя из ПСЖ

Ливерпуль готов выложить 125 млн евро за Барколя, рассматривая его как замену Салаху.

Ливерпуль готовится к значительному трансферу Брэдли Барколя из Пари Сен-Жермен.



Информация, полученная от Николо Скиры, указывает на то, что мерсисайдский клуб готов заплатить около 125 миллионов евро за 23-летнего французского крайнего нападающего.



Важно отметить, что Барколь не всегда является частью основного состава, поскольку главный тренер Луис Энрике часто выбирает атакующее трио в лице Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ для ключевых матчей.



Согласно слухам, Ливерпуль рассматривает Барколя как потенциальную замену Мохамеду Салаху. Стороны приближаются к соглашению, и Барколю, вероятно, будет предложен контракт на шесть лет.



Ранее итальянские СМИ сообщали о возможности изменения атакующей стратегии Болоньи со стороны Довбика.