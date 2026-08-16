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Ливерпуль готов выложить 125 млн евро за Барколя из ПСЖ

Ливерпуль готов выложить 125 млн евро за Барколя, рассматривая его как замену Салаху.
Ливерпуль готов выложить 125 млн евро за Барколя из ПСЖ
Брэдли Барколя / Getty Images

Ливерпуль готовится к значительному трансферу Брэдли Барколя из Пари Сен-Жермен.

Информация, полученная от Николо Скиры, указывает на то, что мерсисайдский клуб готов заплатить около 125 миллионов евро за 23-летнего французского крайнего нападающего.

Важно отметить, что Барколь не всегда является частью основного состава, поскольку главный тренер Луис Энрике часто выбирает атакующее трио в лице Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ для ключевых матчей.

Согласно слухам, Ливерпуль рассматривает Барколя как потенциальную замену Мохамеду Салаху. Стороны приближаются к соглашению, и Барколю, вероятно, будет предложен контракт на шесть лет.

Ранее итальянские СМИ сообщали о возможности изменения атакующей стратегии Болоньи со стороны Довбика.

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