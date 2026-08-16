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Жоау Канселу на пути возвращения в Барселону

Канселу ведет переговоры о расторжении контракта с Аль-Хилялем, ожидая возвращения в Барселону.
Жоау Канселу на пути возвращения в Барселону
Жоау Канселу / Getty Images

Португальский футболист Жоау Канселу, возможно, снова присоединится к Барселоне.

Как сообщил Фабрицио Романо на своем YouTube-канале, в данный момент Канселу обсуждает с клубом Аль-Хиляль вопрос о досрочном расторжении контракта.

Предполагается, что Барселона получит положительный ответ в ближайшую неделю, и 32-летний защитник сможет прибыть в Каталонию в начале следующей недели.

Стоит упомянуть, что Канселу уже имел опыт игры за Барселону в сезоне 2023/24 по арендному соглашению, а затем вернулся в команду с января по июнь 2026 года.

Тем временем, звезда Челси рассматривает вариант перехода в Саудовскую Аравию.

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