Жоау Канселу на пути возвращения в Барселону

Канселу ведет переговоры о расторжении контракта с Аль-Хилялем, ожидая возвращения в Барселону.

Португальский футболист Жоау Канселу, возможно, снова присоединится к Барселоне.



Как сообщил Фабрицио Романо на своем YouTube-канале, в данный момент Канселу обсуждает с клубом Аль-Хиляль вопрос о досрочном расторжении контракта.



Предполагается, что Барселона получит положительный ответ в ближайшую неделю, и 32-летний защитник сможет прибыть в Каталонию в начале следующей недели.



Стоит упомянуть, что Канселу уже имел опыт игры за Барселону в сезоне 2023/24 по арендному соглашению, а затем вернулся в команду с января по июнь 2026 года.



Тем временем, звезда Челси рассматривает вариант перехода в Саудовскую Аравию.