Бенфика - Брюгге: видео голов

Вашему вниманию забитые голы поединка.

Во вторник, 7 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика принимает Брюгге. После первого тайма португальцы ведут в счете 2:0.

Первый гол Бенфика забила на 38-й минуте. Хавбек Рафа Силва отличился с передачи Гонсалу Рамуша, тем самым выведя свою команду вперед.

Под конец тайма португальцы удвоили преимущество. На этот раз Рамуш забивал, а не ассистировал, а вот голевая передача уже на счету Жоау Мариу.

Вашему вниманию забитый мяч Рафы Силвы:

Вашему вниманию забитый мяч Гонсалу Рамуша: