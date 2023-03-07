Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Бенфика - Брюгге: видео голов

Вашему вниманию забитые голы поединка.
Бенфика - Брюгге: видео голов

Во вторник, 7 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика принимает Брюгге. После первого тайма португальцы ведут в счете 2:0.

Первый гол Бенфика забила на 38-й минуте. Хавбек Рафа Силва отличился с передачи Гонсалу Рамуша, тем самым выведя свою команду вперед.

Под конец тайма португальцы удвоили преимущество. На этот раз Рамуш забивал, а не ассистировал, а вот голевая передача уже на счету Жоау Мариу.

Вашему вниманию забитый мяч Рафы Силвы:

Вашему вниманию забитый мяч Гонсалу Рамуша:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости