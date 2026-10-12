Роналду: Я - величайший футболист всех времен, цель - 1000 голов

Я - величайший в истории футбола: Роналду аргументирует свою позицию общим количеством забитых голов.

Криштиану Роналду, нападающий клуба Ан-Наср, сам назвал себя величайшим футболистом всех времен.



Подобное заявление от португальского спортсмена было сделано в контексте его амбиций забить 1000 голов в своей профессиональной карьере.



Роналду утверждает, что общее количество его голов подтверждает его статус величайшего футболиста в истории этого вида спорта.



"Люди не ценят мою нынешнюю форму, мои голы. Все должно произойти естественно. Если я забил 925, 930 голов... Значит, я лучший в истории, и точка. Цифры говорят сами за себя. Если я доберусь до этой отметки, это будет потрясающе, но я не строю долгосрочных планов".



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