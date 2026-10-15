Туран: Победа в Англии - исторический момент для украинского футбола

Команда восстановила уверенность после пропущенного гола, вернувшись к своему стилю игры, подчеркнул Туран, тренер команды.

Турецкий специалист высказался положительно о реакции своего коллектива на пропущенный гол и подчеркнул значимость этого достижения для украинских болельщиков. Туран признал, что команда на время утратила уверенность после пропущенного гола, но затем вернулась к своему привычному стилю игры.



"После пропущенного гола мы немного пошатнулись, однако затем вернулись к своей обычной игре. Начали демонстрировать реакцию и чаще выигрывать единоборства на поле. Считаю, что в этом матче мы лучше справились со сложными моментами", - подчеркнул тренер.



Туран также оценил игру Алиссона, который представлял опасность для ворот соперника. Он уверен, что бразильцу еще предстоит улучшить свою игру, но у него светлое будущее.



"Когда я закрываю глаза и представляю его будущее как футболиста, то вижу действительно прекрасные перспективы. Убежден, его ждет большое будущее", - заявил Туран.



Тренер также отметил историческую важность победы украинской команды в Англии. Ранее украинские клубы провели 35 матчей на английской земле, из которых 28 были проиграны, а семь закончились вничью.



"Я рад, что нам удалось изменить эту статистику. Неважно, играем мы дома или на выезде. Сегодня я особенно счастлив, что нам удалось подарить улыбки детям, которые, возможно, именно в этот момент находятся под угрозой атак дронов и бомб. Считаю, это дороже любых успехов в мире", - подчеркнул тренер.



Однако, Туран назвал главным результатом вечера не личные достижения, а возможность поддержать украинцев.



"Мы хотим, чтобы футбол как можно больше дарил детям надежду и приближал мир. Сейчас для нас нет другого смысла выступать в Лиге чемпионов. Это все, что мы можем сделать для украинского футбола", - заключил Туран.



Напомним, Шахтер одержал победу над АЕКом в матче Лиги чемпионов, забив три гола и демонстрируя превосходство на поле.