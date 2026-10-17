Ярмолюк получает красную карточку, но Ливерпуль остается без пенальти: Брентфорд впереди
Ярмолюк получает красную карточку, но Ливерпуль не получает пенальти в спорной ситуации.
В дополнительное время первой половины матча произошло столкновение. Во время подготовки к угловому удару у ворот команды Брентфорд Ярмолюк нанес удар головой защитнику Ливерпуля Жереми Жаке.
If it’s a red card for Yarmoliuk then why is Liverpool not getting a penalty as well https://t.co/BmirbY4ioo— Nana (@NanaRMCF) October 17, 2026
После просмотра видеозаписи главный арбитр вынес решение о красной карточке для украинского футболиста.
Тем не менее Ливерпуль не получил пенальти, поскольку в момент нарушения мяч не был в игре.
Несмотря на удаление Ярмолюка, Брентфорд закончил первую половину матча впереди по счету. На 44-й минуте Кин Луис-Поттер забил гол, дав хозяевам преимущество - 1:0.
Стоит отметить, что редкий вид растения был назван в честь Месси.
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