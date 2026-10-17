Ярмолюк получает красную карточку, но Ливерпуль остается без пенальти: Брентфорд впереди

Ярмолюк получает красную карточку, но Ливерпуль не получает пенальти в спорной ситуации.

Егор Ярмолюк покидает поле после удаления в матче с Ливерпулем / Getty Images

