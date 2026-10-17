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Ярмолюк получает красную карточку, но Ливерпуль остается без пенальти: Брентфорд впереди

Ярмолюк получает красную карточку, но Ливерпуль не получает пенальти в спорной ситуации.
Ярмолюк получает красную карточку, но Ливерпуль остается без пенальти: Брентфорд впереди
Егор Ярмолюк покидает поле после удаления в матче с Ливерпулем / Getty Images

В дополнительное время первой половины матча произошло столкновение. Во время подготовки к угловому удару у ворот команды Брентфорд Ярмолюк нанес удар головой защитнику Ливерпуля Жереми Жаке.



После просмотра видеозаписи главный арбитр вынес решение о красной карточке для украинского футболиста.

Тем не менее Ливерпуль не получил пенальти, поскольку в момент нарушения мяч не был в игре.

Несмотря на удаление Ярмолюка, Брентфорд закончил первую половину матча впереди по счету. На 44-й минуте Кин Луис-Поттер забил гол, дав хозяевам преимущество - 1:0.

Стоит отметить, что редкий вид растения был назван в честь Месси.

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