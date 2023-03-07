Месси оценил шансы ПСЖ на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Парижский клуб должен обыграть Баварию на выезде после поражения дома.

В среду, 8 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала ПСЖ на выезде сыграет с Баварией. Первый поединок завершился минимальной победой немцев.

Лидер французской команды Лионель Месси поделился ожиданиями от встречи. По словам аргентинца, команда сделает все, чтобы пробиться в следующий этап турнира.

"Мы боремся за титул. Думаю, что мы сыграли сильнее в матче с Марселем, команда стала крепче благодаря этим победам. Мы постараемся сделать все возможное и перевернуть ситуацию в противостоянии с Баварией, чтобы пройти дальше. Это всеобщая цель".

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"Важно прибыть на игру с таким настроем. В Мюнхене нас ждет очень равная игра, очень сложная, как и первая. Все решат мелкие детали, поскольку на том стадионе сложно победить. Но если мы все сделаем правильно, то сможем изменить ситуацию. Мы хотим продолжить наше путешествие в Лиге чемпионов и постараемся это сделать", - отметил Месси.

Напомним. на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи Бавария - ПСЖ, которая начнется в 22:00 по Киеву.