Украина представила окончательный состав для Кубка Билли Джин Кинг
Был представлен окончательный состав женской теннисной команды Украины для участия в финале Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Китае.
Как сообщается на официальной странице турнира, к уже заявленным Элине Свитолиной и Людмиле Киченок присоединились Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
Они заместят Марту Костюк, Александру Олейникову и Даяну Ястремскую, которые были внесены в первоначальный список.
Состав украинской команды на Кубок Билли Джин Кинг включает:
- Элина Свитолина
- Ангелина Калинина
- Катарина Завацкая
- Людмила Киченок
Финальная стадия Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в Шеньчжене, Китай.
В четвертьфинале турнира украинская команда встретится с командой Бельгии. Эта игра запланирована на 24 сентября.
В прошлом году украинская команда впервые в своей истории вышла в финал, но уступила в полуфинале будущим победителям - команде Италии.
Ранее стало известно, что Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы.