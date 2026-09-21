Украина представила окончательный состав для Кубка Билли Джин Кинг

Ангелина Калинина и Катарина Завацкая дополнили состав украинской команды на Кубок Билли Джин Кинг, заменив Марту Костюк и других игроков.

Был представлен окончательный состав женской теннисной команды Украины для участия в финале Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Китае.



Как сообщается на официальной странице турнира, к уже заявленным Элине Свитолиной и Людмиле Киченок присоединились Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.



Они заместят Марту Костюк, Александру Олейникову и Даяну Ястремскую, которые были внесены в первоначальный список.



Состав украинской команды на Кубок Билли Джин Кинг включает:



- Элина Свитолина

- Ангелина Калинина

- Катарина Завацкая

- Людмила Киченок



Финальная стадия Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в Шеньчжене, Китай.



В четвертьфинале турнира украинская команда встретится с командой Бельгии. Эта игра запланирована на 24 сентября.



В прошлом году украинская команда впервые в своей истории вышла в финал, но уступила в полуфинале будущим победителям - команде Италии.



Ранее стало известно, что Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы.