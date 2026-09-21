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Украина представила окончательный состав для Кубка Билли Джин Кинг

Ангелина Калинина и Катарина Завацкая дополнили состав украинской команды на Кубок Билли Джин Кинг, заменив Марту Костюк и других игроков.
Украина представила окончательный состав для Кубка Билли Джин Кинг
Элина Свитолина / Getty Images

Был представлен окончательный состав женской теннисной команды Украины для участия в финале Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Китае.

Как сообщается на официальной странице турнира, к уже заявленным Элине Свитолиной и Людмиле Киченок присоединились Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Они заместят Марту Костюк, Александру Олейникову и Даяну Ястремскую, которые были внесены в первоначальный список.

Состав украинской команды на Кубок Билли Джин Кинг включает:

- Элина Свитолина
- Ангелина Калинина
- Катарина Завацкая
- Людмила Киченок

Финальная стадия Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в Шеньчжене, Китай.

В четвертьфинале турнира украинская команда встретится с командой Бельгии. Эта игра запланирована на 24 сентября.

В прошлом году украинская команда впервые в своей истории вышла в финал, но уступила в полуфинале будущим победителям - команде Италии.

Ранее стало известно, что Костюк пропустит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы.

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