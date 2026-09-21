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Алонсо рассматривает возвращение в гонки на выносливость: неуверенность будущего Астон Мартин

Алонсо может вернуться к гонкам на выносливость после сезона Формулы-1.
Алонсо рассматривает возвращение в гонки на выносливость: неуверенность будущего Астон Мартин
Фернандо Алонсо / Getty Images

По данным GPblog, Фернандо Алонсо, гонщик команды Астон Мартин, рассматривает возможность прекращения участия в чемпионате.

Испанец Алонсо рассматривает вариант возвращения к гонкам на выносливость после окончания текущего сезона.

Хотя Алонсо не стремится покинуть Формулу-1, будущее команды Астон Мартин выглядит неуверенно.

Стоит отметить, что Алонсо уже имел опыт участия в WEC, где он стал чемпионом в составе команды Тойота в сезоне 2018/19 и дважды выиграл гонку 24 часа Ле-Мана.

Однако, скорее всего, Алонсо продолжит свою карьеру в Астон Мартин, управляя гиперкаром Валькирия.

Ранее было замечено, что Астон Мартин столкнулся с трудностями в поисках нового поставщика двигателей после решения прекратить сотрудничество с Хондой.

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