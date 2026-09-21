Итаума готовится к возвращению на ринг после поражения от Хрговича

Итаума планирует возвращение на ринг в начале следующего года, заявил его промоутер Фрэнк Уоррен.

Фрэнк Уоррен, промоутер и представитель Мозеса Итаумы, бывшего претендента на чемпионский титул в супертяжелом весе, обнародовал будущие планы боксера после его недавнего поражения от Филипа Хрговича, действующего обладателя титула IBF.



Уоррен, отвечая за интересы Итаумы, сообщил, что боксер намерен возобновить свои бои на ринге в начале следующего года.



"Он подерется в самом начале следующего года. Я несколько раз разговаривал с ним, на самом деле он уже вернулся в зал.

Я встречусь с его командой на следующей неделе, и мы разберемся со всеми вопросами. Итаума очень расстроен, потому что, в первую очередь, он выигрывал бой. Он понимает, что сделал неправильно. Это не высшая математика, но нужно внести определенные серьезные коррективы", - заявил Уоррен в интервью для iFL TV.



Отметим, что Итаума впервые в своей профессиональной карьере потерпел поражение в конце августа, когда был нокаутирован Хрговичем в девятом раунде.



Ранее стало известно, что Итаума хотел быстро провести реванш с Хрговичем, но промоутер призвал его не спешить.