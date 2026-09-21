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Арбелоа обвиняет английских арбитров в предвзятости к Манчестер Юнайтед

Арбелоа обвиняет судей в предпочтении Манчестер Юнайтед, утверждая, что решения часто принимаются в пользу этого клуба.
Арбелоа обвиняет английских арбитров в предвзятости к Манчестер Юнайтед
Альваро Арбелоа / Getty Images

Главный наставник футбольного клуба Фулхэм Альваро Арбелоа выразил недовольство, обвинив английских арбитров в предвзятости.

Стоит упомянуть, что Фулхэм недавно не смог одолеть Манчестер Юнайтед.

Арбелоа уверен, что судьи проявляют предпочтение к манкунианцам, часто принимая решения в их пользу.

"Мы были очень близки к победе. Нам снова немного не повезло, но мы знали, что играть против большой команды будет непросто, и мы видели, что делал судья на протяжении всего матча. Для них многое сложилось, это можно было видеть в эпизоде с фолом Харри Магуайра. Все решения были в их пользу. После матча с Манчестер Сити я понял, что судьи не хотят, чтобы Манчестер Юнайтед проигрывал. Мы были так близки к нашей первой победе, и сейчас немного расстроены", - отметил тренер.

Кроме того, следует напомнить, что в спорном дерби Реал уступил Атлетико.

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