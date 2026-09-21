Миланский триумф: Милан разгромил Лечче со счетом 3:0 в Серии А

Милан одерживает уверенную победу над Лечче со счетом 3:0 в рамках пятого тура Серии А.

В воскресенье, 20 сентября, в рамках пятого тура итальянской Серии А, Милан на своем домашнем поле встретился с Лечче.



Под управлением Рубена Аморима миланская команда легко победила своего противника, завершив игру со счетом 3:0.



Милан контролировал игру на протяжении всего матча и закончил первый тайм с небольшим преимуществом благодаря голу Кристиана Пулишича. Пулишич открыл счет на 14-й минуте, получив длинную передачу от Страхини Павловича и отправив мяч в ворота.



На 61-й минуте "россонери" увеличили свое преимущество благодаря голу Адриена Рабьо, который обошел Гонсалу Рамуша и забил в ближний угол. Диего Морейра, вышедший на замену, установил окончательный счет в матче на 73-й минуте, пробив под вратарем после обхода защитника.



После пяти туров, Милан с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Лечче с шестью очками располагается на 12-й позиции.



Статистика матча Милан - Лечче 5-го тура чемпионата Италии

Милан - Лечче 3:0

Голы: Пулишич, 14, Рабьо, 61, Морейра, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.93 - 0.17

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 2 - 3

Фолы: 9 - 15

Ранее Атлетико обыграл Реал в мадридском дерби, забив два гола против одного, несмотря на жесткую борьбу в первом тайме.