Бенфика не смогла побить свой рекорд, установленный в 1978 году, проиграв матч с Порту со счетом 3:1.

Бенфика чуть не смогла повторить свой клубный рекорд, установленный в 1978 году.



Стоит отметить, что команда, в которой играют Трубин и Судаков, отправилась на матч против Порту. В первой половине игры "орлы" были вынуждены выступать в неполном составе после удаления Ленгле с поля.



В конечном итоге Бенфика проиграла со счетом 3:1, что прервало их серию без поражений, которая длилась 55 матчей.



Команда была близка к повторению своего рекорда, установленного в период с 1977 по 1978 год, когда Бенфика не терпела поражений в 56 матчах подряд.



Абсолютный рекорд в чемпионате Португалии установлен Порту - 58 матчей без проигрышей.



Ранее сообщалось, что Бенфика обыграла Милан на его домашнем поле, забив два гола и не дав сопернику реализовать свои шансы.