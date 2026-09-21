Коул Палмер пропустит матчи Лиги наций: восстановление в приоритете

Палмер пропустит матчи Лиги наций для восстановления, а Рэшфорд и Майну травмированы.

Как сообщает The Athletic, Коул Палмер, игрок Челси и член национальной команды Англии, не будет участвовать в ближайших матчах Лиги наций.



Английская команда в скором времени должна будет сыграть против Испании и Хорватии, а также дважды противостоять Чехии.



Палмер решил пропустить эти встречи, чтобы снизить физическую нагрузку и использовать международный перерыв для восстановления.



Также стало известно, что тренер команды Томас Тухель не сможет полагаться на помощь Маркуса Рэшфорда и Кобби Майну, так как оба футболиста получили травмы во время последнего матча.



Ранее Арбелоа выразил обвинения в адрес судей, утверждая, что их судейство было несправедливым.