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Коул Палмер пропустит матчи Лиги наций: восстановление в приоритете

Палмер пропустит матчи Лиги наций для восстановления, а Рэшфорд и Майну травмированы.
Коул Палмер пропустит матчи Лиги наций: восстановление в приоритете
Коул Палмер / Getty Images

Как сообщает The Athletic, Коул Палмер, игрок Челси и член национальной команды Англии, не будет участвовать в ближайших матчах Лиги наций.

Английская команда в скором времени должна будет сыграть против Испании и Хорватии, а также дважды противостоять Чехии.

Палмер решил пропустить эти встречи, чтобы снизить физическую нагрузку и использовать международный перерыв для восстановления.

Также стало известно, что тренер команды Томас Тухель не сможет полагаться на помощь Маркуса Рэшфорда и Кобби Майну, так как оба футболиста получили травмы во время последнего матча.

Ранее Арбелоа выразил обвинения в адрес судей, утверждая, что их судейство было несправедливым.

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