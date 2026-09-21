Астон Мартин в тупике: поиск нового производителя двигателей для Ф1 обречен на провал

Астон Мартин столкнулся с трудностями в поисках нового поставщика двигателей после решения прекратить сотрудничество с Хондой.

Согласно информации от motorsport, Астон Мартин испытывает проблемы в поисках нового производителя двигателей.



Команда, базирующаяся в Сильверстоуне, ранее выразила намерение прекратить сотрудничество с Хондой. Однако, такой переход не представляется возможным до 2028 года, так как болид для следующего сезона уже находится в стадии разработки с использованием японского двигателя.



Издание сообщает, что ни один из текущих производителей двигателей для Формулы-1 не проявил интереса к сотрудничеству с Астон Мартин. Согласно правилам, в такой ситуации обязанность поставки двигателей переходит к Ауди, производителю с наименьшим количеством клиентов.



Тем не менее, Хонда может продолжить свое участие в чемпионате. Компания внезапно сменила руководителя своего отдела разработки двигателей в середине сезона, что является нехарактерным для японской компании.



Также стоит отметить, что последний этап сезона 2026 года может быть проведен в Имоле.