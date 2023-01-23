Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Реал сократил отставание от Барселоны, победив Атлетик

"Сливочные" легко справились с басками.
Реал сократил отставание от Барселоны, победив Атлетик

В рамках 18 тура чемпионата Испании Реал встретился с Атлетиком Бильбао.

Для "сливочных" данный матч не создал особых проблем и они достаточно легко победили.

Еще в первом тайме Карим Бензема открыл счет в поединке после паса Марко Асенсио.

Далее мадридцы перешли в эконом-режим, но все же забили второй в концовке матча. Забитый мяч на счету Тони Крооса.

Напомним, ранее Реал определился с трансферными планами.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетик Бильбао - Реал

Атлетик - Реал 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90.

Владение мячем: 50% - 50%
Удары: 18 - 10
Удары в створ ворот: 3 - 4
Атаки: 122 - 71

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости