Харьков обыграл Черноморец в упорной битве на футбольном поле: 2:1

Харьков одерживает победу над Черноморцем, занимая третье место в турнирной таблице УПЛ.

В субботу, 10 октября, в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги Черноморец на своем домашнем поле принимал Харьков.



Под руководством Младена Бартуловича команда, обладавшая численным преимуществом с самого начала игры, успешно одолела соперника, победив со счетом 2:1.



На 17-й минуте встречи Черноморец оказался в численном убытке, когда Джерри Йока был удален с поля за грубое нарушение правил в отношении Артема Шабанова. Харьков быстро воспользовался своим численным преимуществом, открыв счет на 24-й минуте благодаря Карлосу Парако, который отправил мяч в левый нижний угол.



Во втором тайме гости увеличили свое преимущество на 57-й минуте благодаря точному удару Батона Забергджи с линии штрафной. Через три минуты хозяева поля смогли уменьшить разрыв благодаря сольному проходу Кирилла Попова, но больше забить не смогли. Харьков удержал победный счет до конца матча.



После этой победы Харьков поднялся на третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков. Черноморец с пятью баллами занимает 14-е место.



Статистика матча Черноморец - Харьков 8-го тура чемпионата Украины



Черноморец - Харьков - 1:2



Голы: Попов, 60 - Парако, 24, Забергджа, 57



Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 6 - 25

Удары в створ: 3 - 11

Угловые: 1 - 8

Фолы: 5 - 13



Составы команд:



Черноморец: Аниагбосо - Клименко (Гусев, 75), Джарджу, Фарина, Пушкарев - Хобе (Хома, 84), Робакидзе - Попов, Фарасеенко, Алефиренко (Герич, 75) - Йока.



Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк, Шабанов, Смоляков - Гаджиев (Антюх, 90+2), Калюжный, Павлюк, Забергджа (Яцык, 63) - Парако (Кастильо, 84), Итодо (Рашица, 84).



Предупреждения: Гаджиев, Яцык.



Удаление: Йока, 17 (прямая красная).