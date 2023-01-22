Ибрагимович завершит карьеру и станет послом Милана

Проблемы с коленом и нефутбольные мысли могут привести шведа к окончанию игровой карьеры.

По окончанию чемпионского сезона-2021/22 Златан Ибрагимович лег на операционный стол из-за проблем с коленом, которые не позволяли ему нормально играть за Милан в весенней части.

В нынешней кампании 41-летний швед еще ни разу не появлялся на футбольном поле, вместо этого приняв участие в съемках нового фильма про Астерикса и Обеликса.

Все идет к тому, что этот сезон станет для него последним. По информации SempreMilan, который ссылается на La Gazzetta dello Sport, Златан Ибрагимович завершит карьеру в конце сезона из-за физических проблем.

При этом сообщается, что "россонери" не собираются терять такую фигуру, как Златан - учитывая его возможности, руководство клуба предложит ему роль посла.

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Ожидается, что Ибрагимович вернется к активным тренировкам Милана не раньше ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма, который состоится 8 марта.