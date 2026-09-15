Лидс разгромил Ньюкасл со счетом 4:1, несмотря на травмы ключевых игроков

Ньюкасл потерял двух ключевых игроков из-за травм, что привело к убедительной победе Лидса со счетом 4:1 в матче Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл столкнулся с потерей Нико Гонсалеса в начале игры, когда он был вынужден уйти с поля из-за травмы на 19-й минуте. Его заменил на поле Базумана Туре. Команда также страдала от отсутствия другого ключевого игрока, Энтони Эланги, который также был травмирован. Без этих двух игроков Ньюкасл едва ли представлял собой угрозу для вратаря Лидса Джеймса Траффорда, совершив всего один удар в створ в течение всего матча.



Лидс одержал убедительную победу со счетом 4:1. Хозяева забили три гола в первом тайме. На 32-й минуте Льюис Майли несчастно забил в свои ворота, отбив мяч после подачи. Затем, через две минуты, на 34-й минуте, Джейден Богл забил гол. И наконец, непосредственно перед перерывом, на 45+1-й минуте, Доминик Калверт-Льюин увеличил счет.



В начале второго тайма, на 59-й минуте, Ноа Окафор увеличил преимущество Лидса, забив эффектный гол левой ногой. Ньюкасл смог ответить только голом престижа - на 90+1-й минуте забил Базумана Туре, вышедший на замену.



Английская Премьер-лига, 4-й тур

Лидс - Ньюкасл - 4:1



Голы: Майли, 32 (автогол) - Богл, 34 - Калверт-Льюин, 45+1 - Окафор, 59 - Базумана Туре, 90+1.



Лидс (3-5-2): Траффорд - Джастин, Элведи, Мухаремович - Богл, Стах, Ампаду, Танака, Гудмундссон - Калверт-Льюин, Окафор.



Ньюкасл (4-2-3-1): Хорничек - Дедич, Тиав, Ботман, Холл - Гонсалес (Базумана Туре, 19), Майли - Мерфи, Фернандес-Пардо, Барнс - Висса.



В других новостях, Интер смог восстановиться после двух пропущенных голов, устроив разгром.