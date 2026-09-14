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Динамо доминирует над Эпицентром в шестом туре украинской Премьер-лиги: 3:0

Динамо одерживает уверенную победу над Эпицентром со счетом 3:0 в шестом туре украинской Премьер-лиги.
Динамо доминирует над Эпицентром в шестом туре украинской Премьер-лиги: 3:0
Динамо - Эпицентр / upl.ua

В понедельник, 14 сентября, в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги футбольный клуб Динамо на своем домашнем стадионе встретился с командой Эпицентр.

Первая половина игры прошла в достаточно удачном ключе для киевского клуба, несмотря на отсутствие обилия голевых ситуаций. Тем не менее, благодаря усилиям Ярмоленко, Динамо сумело открыть счет перед окончанием первого тайма.

С началом второго тайма команда Динамо быстро увеличила свое преимущество, забив еще один гол, который был результатом точного удара Лонвейка после передачи от Сыча.

Несмотря на комфортное ведение в счете, Динамо продолжило активно наступать, создавая еще несколько голевых ситуаций. Они даже успели забить гол после офсайда, но окончательный счет был установлен только в конце матча.

Пономаренко забил третий гол для Динамо с штрафного удара, после чего матч был завершен.

Статистические данные матча между Динамо и Эпицентром в шестом туре чемпионата Украины представлены ниже:

Динамо - Эпицентр - 3:0
Голы: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 50, Пономаренко, 85

Владение мячом: Динамо - 62%, Эпицентр - 38%
Удары: Динамо - 16, Эпицентр - 6
Удары в створ: Динамо - 9, Эпицентр - 0
Угловые: Динамо - 7, Эпицентр - 4
Фолы: Динамо - 12, Эпицентр - 9

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