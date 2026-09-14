Динамо доминирует над Эпицентром в шестом туре украинской Премьер-лиги: 3:0

Динамо одерживает уверенную победу над Эпицентром со счетом 3:0 в шестом туре украинской Премьер-лиги.

В понедельник, 14 сентября, в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги футбольный клуб Динамо на своем домашнем стадионе встретился с командой Эпицентр.



Первая половина игры прошла в достаточно удачном ключе для киевского клуба, несмотря на отсутствие обилия голевых ситуаций. Тем не менее, благодаря усилиям Ярмоленко, Динамо сумело открыть счет перед окончанием первого тайма.



С началом второго тайма команда Динамо быстро увеличила свое преимущество, забив еще один гол, который был результатом точного удара Лонвейка после передачи от Сыча.



Несмотря на комфортное ведение в счете, Динамо продолжило активно наступать, создавая еще несколько голевых ситуаций. Они даже успели забить гол после офсайда, но окончательный счет был установлен только в конце матча.



Пономаренко забил третий гол для Динамо с штрафного удара, после чего матч был завершен.



Статистические данные матча между Динамо и Эпицентром в шестом туре чемпионата Украины представлены ниже:



Динамо - Эпицентр - 3:0

Голы: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 50, Пономаренко, 85



Владение мячом: Динамо - 62%, Эпицентр - 38%

Удары: Динамо - 16, Эпицентр - 6

Удары в створ: Динамо - 9, Эпицентр - 0

Угловые: Динамо - 7, Эпицентр - 4

Фолы: Динамо - 12, Эпицентр - 9