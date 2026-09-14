Интер разгромил Удинезе со счетом 5:3 в четвертом туре Серии А

Интер демонстрирует мощный обратный удар, обыгрывая Удинезе после двух ранних пропущенных голов.

В понедельник, 14 сентября, в рамках четвертого тура Серии А Интер принимал Удинезе на своем домашнем поле.



Удинезе поразил, забив два гола в ворота Мартинеса всего к 16-й минуте.



Тем не менее Интер начал свое восстановление спустя 10 минут. Аугусто уменьшил разрыв на 26-й минуте, а Барелла сравнял счет до окончания первого тайма.



Во втором тайме команда под управлением Киву вышла на поле с новым энтузиазмом и быстро вырвалась вперед благодаря голу Тюрама. После этого "нерадзурри" взяли игру под свой контроль.



Эспозито увеличил отрыв, забив четвертый гол, а Бонни забил пятый, завершая разгром. Удинезе смог забить еще один гол в добавленное время, но это уже не изменило итоговый результат. Во втором тайме Интер создал больше двух xG.



Финальный счет встречи Интер - Сассуоло был 5:3.

Голы: Аугусто, 26, Барелла, 35, Тюрам, 57, Эспозито, 67, Бонни, 79 - Абанква, 9, Эккеленкамп, 16, Гуйе, 90+1.