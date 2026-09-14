Шарль Леклер может получить штраф за замену двигателя на гонке в Баку

Возможная замена двигателя Леклера на гонке в Баку может привести к штрафу.

Пилот Феррари Шарль Леклер, возможно, столкнется с необходимостью замены двигателя на гонке в Баку, как сообщает Formula Passion.



Стоит отметить, что на предыдущей гонке в Монце оба автомобиля команды Феррари были оснащены новыми двигателями. Тем не менее Леклер повредил свой обновленный двигатель во время этой гонки и на последующем соревновании в Мадриде использовал старую версию.



Предвидится, что Феррари снова заменит двигатель на гонке в Баку, что приведет к наложению штрафа на Леклера.



Вассер ранее уже предполагал такой исход, отмечая, что Гран-при Азербайджана будет наиболее удобным временем для такого штрафа, поскольку на данной трассе обгон не представляет сложности.

Он заявил:

Мы еще посмотрим, где именно решим отбыть штраф за замену двигателя на болиде Шарля Леклера. Но я так думаю, что трасса в Баку должна очень неплохо подойти для этой роли. При этом я говорю лишь о том, что штраф за замену мотора придется отбыть, если не сейчас, то позже.

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