Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

АПЛ отстраняет VAR-судей после спорного гола в дерби клубов из Манчестера

Арбитры Донохью и Антробус отстранены от участия в ближайших матчах АПЛ и Кубка лиги из-за ошибки в дерби клубов из Манчестера.
АПЛ отстраняет VAR-судей после спорного гола в дерби клубов из Манчестера
Getty Images

По данным The Athletic, VAR-судьи Мэтт Донохью и Блейк Антробус не примут участие в ближайших матчах.

Оба арбитра были вовлечены в систему видеоповтора во время дерби клубов из Манчестера и убедили главного судью признать гол Холанна.

Напомним, что вначале главный судья Майкл Оливер отклонил гол, но затем был переубежден VAR-судьями.

В итоге АПЛ признала, что произошла ошибка, и Донохью и Антробус были отстранены. Они не будут участвовать в следующем туре АПЛ и не были назначены на матчи Кубка лиги в середине недели.

Ранее было отмечено, что команда под руководством Фрэнка Лэмпарда показала наихудший старт в АПЛ за последний век.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости