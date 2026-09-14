АПЛ отстраняет VAR-судей после спорного гола в дерби клубов из Манчестера
Арбитры Донохью и Антробус отстранены от участия в ближайших матчах АПЛ и Кубка лиги из-за ошибки в дерби клубов из Манчестера.
По данным The Athletic, VAR-судьи Мэтт Донохью и Блейк Антробус не примут участие в ближайших матчах.
Оба арбитра были вовлечены в систему видеоповтора во время дерби клубов из Манчестера и убедили главного судью признать гол Холанна.
Напомним, что вначале главный судья Майкл Оливер отклонил гол, но затем был переубежден VAR-судьями.
В итоге АПЛ признала, что произошла ошибка, и Донохью и Антробус были отстранены. Они не будут участвовать в следующем туре АПЛ и не были назначены на матчи Кубка лиги в середине недели.
Ранее было отмечено, что команда под руководством Фрэнка Лэмпарда показала наихудший старт в АПЛ за последний век.
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