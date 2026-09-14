Мадридская трасса Гран-при Испании готовится к крупным модификациям: ФИА и Луис Гарсия Абад вносят изменения

Мадридский автодром пройдет модернизацию: ФИА и директор Гран-при Испании планируют переработать три сложных участка трассы.

По данным The Race, автодром Мадринг пройдет через серию модификаций в своем дизайне.



Это первый раз, когда мадридская трасса стала местом проведения Гран-при Испании. Отклики гонщиков на трек были разнообразными, с указанием на несколько сложных участков.



ФИА, совместно с директором Гран-при Испании, Луисом Гарсией Абадом, уже начали работу над предстоящими изменениями. В частности, они намерены переработать три сегмента трассы.



Во-первых, предполагается увеличение ширины трассы перед пятым и шестым шиканами, что даст возможность гонщикам более активно соперничать на этом участке.



Во-вторых, будет пересмотрена конфигурация 13-го поворота, который следует после выезда из Ла Монументаль, так как текущий дизайн затрудняет обгон.



И, наконец, предусмотрено расширение 20-го поворота, который сейчас является самым узким местом на трассе.



ФИА обнаружила эти сложные участки еще до старта Гран-при, но из-за нехватки времени решила отложить их исправление до следующего года.