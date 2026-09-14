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Шахтер обыгрывает Черноморец в рамках 6-го тура чемпионата Украины

Шахтер одерживает уверенную победу над Черноморцем в чемпионате Украины, завершив матч со счетом 2:0.
Шахтер обыгрывает Черноморец в рамках 6-го тура чемпионата Украины
Шахтер - Черноморец / upl.ua

В понедельник, 14 сентября, Черноморец посетил Шахтер на его условном домашнем стадионе.

Шахтер не смог вступить в игру с уверенностью. Грам получил повреждение уже на 7-й минуте и был вынужден покинуть игровое поле.

Однако Шахтер быстро взял себя в руки, взял инициативу и через пять минут после углового удара Очеретько открыл счет. После этого хозяева уверенно управляли мячом, оставляя сопернику минимальные шансы.

В конце первого тайма Мейреллиш забил второй гол, который стал последним в этой игре.

Во втором тайме Шахтер полностью контролировал Черноморец, но не проявлял активности в нападении, в результате чего игра закончилась со счетом 2:0.

Статистические показатели матча Шахтер против Черноморца в рамках 6-го тура чемпионата Украины:

Шахтер против Черноморца - 2:0
Голы: Очеретько, 13, Мейреллиш, 34

Владение мячом: 59% против 41%
Удары: 19 против 5
Удары в створ: 8 против 1
Угловые: 1 против 3
Фолы: 6 против 12

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