Шахтер обыгрывает Черноморец в рамках 6-го тура чемпионата Украины

Шахтер одерживает уверенную победу над Черноморцем в чемпионате Украины, завершив матч со счетом 2:0.

В понедельник, 14 сентября, Черноморец посетил Шахтер на его условном домашнем стадионе.



Шахтер не смог вступить в игру с уверенностью. Грам получил повреждение уже на 7-й минуте и был вынужден покинуть игровое поле.



Однако Шахтер быстро взял себя в руки, взял инициативу и через пять минут после углового удара Очеретько открыл счет. После этого хозяева уверенно управляли мячом, оставляя сопернику минимальные шансы.



В конце первого тайма Мейреллиш забил второй гол, который стал последним в этой игре.



Во втором тайме Шахтер полностью контролировал Черноморец, но не проявлял активности в нападении, в результате чего игра закончилась со счетом 2:0.



Статистические показатели матча Шахтер против Черноморца в рамках 6-го тура чемпионата Украины:



Шахтер против Черноморца - 2:0

Голы: Очеретько, 13, Мейреллиш, 34



Владение мячом: 59% против 41%

Удары: 19 против 5

Удары в створ: 8 против 1

Угловые: 1 против 3

Фолы: 6 против 12