Шахтер обыгрывает Черноморец в рамках 6-го тура чемпионата Украины
В понедельник, 14 сентября, Черноморец посетил Шахтер на его условном домашнем стадионе.
Шахтер не смог вступить в игру с уверенностью. Грам получил повреждение уже на 7-й минуте и был вынужден покинуть игровое поле.
Однако Шахтер быстро взял себя в руки, взял инициативу и через пять минут после углового удара Очеретько открыл счет. После этого хозяева уверенно управляли мячом, оставляя сопернику минимальные шансы.
В конце первого тайма Мейреллиш забил второй гол, который стал последним в этой игре.
Во втором тайме Шахтер полностью контролировал Черноморец, но не проявлял активности в нападении, в результате чего игра закончилась со счетом 2:0.
Статистические показатели матча Шахтер против Черноморца в рамках 6-го тура чемпионата Украины:
Шахтер против Черноморца - 2:0
Голы: Очеретько, 13, Мейреллиш, 34
Владение мячом: 59% против 41%
Удары: 19 против 5
Удары в створ: 8 против 1
Угловые: 1 против 3
Фолы: 6 против 12